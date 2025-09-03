Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, yemek tarihi için önemli bulgular ortaya çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:

"Geç Hitit dönemine ait bir binanın içinde iki tandır benzeri yapı bulduk, ancak bunların normal tandır olmadığını fark ettik, çünkü zeminin altına yerleştirilmişlerdi. İçlerinde pişmiş toprakla yapılmış ocak ayakları ve çok sayıda hayvan kemiği bulduk. Bu bize bu fırınların ekmek için değil, yemek pişirmek için kullanıldığını gösterdi. Milattan Önce (MÖ) 1100-1000 yıllarına tarihleniyor."

"KAĞIT KEBABINA BENZER BİR YÖNTEM"

Restelli, söz konusu fırınların et yemekleri pişirmek için kullanıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bence tam kağıt kebabına benzer bir yöntemdi. Eti içine koyuyor, pişmiş toprak kapakla kapatıyor, saatlerce hatta tüm gece pişiriyorlardı."

"Malatyalı şefleri buraya davet ediyorum. Çünkü burada çok yakın bir yemek kültürü var. Kazı yaptığımız yerle bugünkü hayat arasında net bağlantılar bulunuyor. Bu da oldukça önemli.