Süper Lig'de ara transfer sezonu yaklaşırken, takımlar gücünü katlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, orta saha takviyesi yapmaya hazırlanırken bir transferde karşı karşıya geldi.

ÜÇ BÜYÜKLER PEŞİNDE

L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Lorient forması giyen 21 yaşındaki Arthur Avom ile ilgileniyor.

Haberin detayında Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası kadrosuna seçilen genç FC Lorient orta saha oyuncusu Arthur Avom, aralarında Stade Rennais'in de bulunduğu birçok kulübün ilgisini çektiği aktarıldı. Stade Rennais, orta sahasında bir ayrılık olması durumunda bu seçeneği hızla devreye sokacak.

Aktarılan bilgiye göre Club Brugge de, sezon sonunda güçlü bir aday olacakken, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük Türk kulüpleri de oyuncuya büyük ilgi gösteriyor. Geçen sezon Ligue 2'nin yıldızı olan ve bu yaza kadar Lorient ile sözleşmesi bulunan oyuncu, Ağustos ayından bu yana Ligue 1'de yeterli sayıda maç oynayarak bir yıllık uzatma maddesini devreye soktu. Ancak Lorient yönetimi henüz bu adımı atmadı.