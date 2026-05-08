Trendyol 1. Lig'de normal sezonu ikinci olarak tamamlayan ve Süper Lig biletini cebine koyan Amedspor, ses getirecek hamlelere hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Diyarbakır temsilcisi, 3 Büyükler'in göz diktiği yıldızı takıma kazandırmaya hazırlanıyor. SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR Nicolo Schira'nın haberine göre; Amedspor yönetimi, İngiltere Premier Lig devi Tottenham Hotspur forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için devreye girdi. Sezon sonunda İngiliz deviyle sözleşmesi bitecek Bissouma'yı bonservissiz olarak renklerine bağlamak isteyen Amedspor, tüm imkanlarını zorlayacak. Yves Bissouma için geçtiğimiz transfer döneminde, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş devreye girse de çeşitli sebeplerden ötürü anlaşma sonuca bağlanamamıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.