Amber Heard ve Johnny Depp, 2011 yapımı The Rum Diary filminin setinde tanışmış, kısa sürede tutkulu bir aşka yelken açmışlardı. Depp, bu aşk uğruna uzun yıllar birlikte olduğu Vanessa Paradis’ten ayrıldı. 2015’te evlenen çiftin ilişkisi, iki yıl sonra olaylı bir boşanmayla sona erdi.

Dava süreçleri, şiddet iddiaları ve karşılıklı suçlamalarla dolu yıllar boyunca hem Depp’in hem Heard’ün kariyerleri büyük yara aldı. Ancak ikiliden Depp yeniden toparlanırken, Heard Amerika’yı terk edip Avrupa’da yeni bir başlangıç yaptı.

MADRİD'DE YENİ BİR HAYAT

Amber Heard, 2022’de küçük kızı Oonagh Page ile birlikte Madrid’e taşındı. Bir süre sonra ise biri kız, biri erkek ikiz çocuklarını dünyaya getirdiğini duyurdu.

Bugün üç çocuk annesi olan 39 yaşındaki Heard, sosyal medyada zaman zaman çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Ancak çocuklarının babasının kimliği hâlâ gizemini koruyor.

Oyuncu, ilk kez 2021’de kızının doğumunu duyurduğunda şu sözleriyle dikkat çekmişti:

“Kendi şartlarımla anne olmaya karar verdim. Bu, hayatımın en alçakgönüllü ve anlamlı deneyimi oldu.”

Heard, çocuklarının doğumunu duyururken taşıyıcı annelik iddialarına değinmedi ama paylaşımında “Bu kararı sorumlulukla aldım ve minnettarım” diyerek tek başına anne olmayı seçtiğini vurguladı.

"HEARD ÇETESİNE YENİ ÜYELER KATILDI"

Oyuncu, geçtiğimiz Anneler Günü’nde biri kız, biri erkek ikizlerinin doğduğunu açıkladı.

“Bu yıl inşa etmeye çalıştığım aile tamamlandı. Kızım Agnes ve oğlum Ocean, ellerimi ve kalbimi dolduruyor.”

Heard paylaşımını, “Her zaman sevgiyle” notuyla bitirerek, aile hayatının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

ELON MUSK İDDİALARI BİTMİYOR

Amber Heard’ün çocuklarının babası hakkında en çok konuşulan isim, eski sevgilisi Elon Musk. Hollywood kulislerinde uzun süredir, Heard’ün kızını taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirdiği ve sperm donörünün Musk olduğu iddia ediliyor.

Aynı iddialar, Heard’ün ikiz çocukları için de gündeme geldi, ancak oyuncu bu söylentilere hiçbir zaman yanıt vermedi.

KAOSTAN UZAK HUZURLU BİR HAYAT

Amber Heard artık Madrid’de sade, kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyada sadece çocuklarıyla geçirdiği özel anları paylaşıyor. Son olarak, üç çocuğuyla katıldığı Cadılar Bayramı partisinde objektiflere yansıdı. Üçü de aynı kostümleri giymişti; Heard’in yüzündeki tebessüm, yeni hayatından memnun olduğunu gösteriyordu.