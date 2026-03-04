İngiliz futbol dünyası, Newcastle United’ın tecrübeli savunma oyuncusu Kieran Trippier hakkındaki çarpıcı iddialarla sarsılıyor. İngiliz basınında geniş yer bulan haberlere göre, deneyimli futbolcu çocuklarının annesiyle olan evliliğini 21 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi Kehlani Webster ile ilişki yaşamak amacıyla noktaladı.

RESTORANDA BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Trippier, Newcastle’da bulunan bir restoranda OnlyFans platformunun tanınan isimlerinden Kehlani Webster ile akşam yemeği yerken objektiflere yakalandı. İkilinin baş başa sergilediği samimi görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında ve Ada basınında günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Trippier ile adı anılan Kehlani Webster, OnlyFans platformunda ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyor. Sosyal medya hesaplarında kendisini "favori esmer, dövmeli güzelliğiniz" ifadeleriyle tanımlayan Webster’ın, profesyonel futbolcu ile yaşadığı iddia edilen bu birliktelik, Trippier’in aile yaşantısındaki köklü değişimin ana nedeni olarak gösteriliyor.

7 MAÇTA 3 ASİST

Bu sezon Newcastle United forması ile 16 Premier Lig maçında skor üretemeyen tecrübeli savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı 7 maçta 3 asist kaydetti.