Fransa'nın Burgonya bölgesindeki Tonnerre kasabasında yer alan karstik mağara 'Fosse Dionne'un derinliği tam olarak ölçülemiyor. Bu mağara, yakın tarihlerde üç dalgıcın kaybolmasına sahne oldu. Kasaba halkı ise Fosse Dionne'un başka bir dünyaya açılan bir kapı olduğuna inanıyor.

Roma döneminde içme suyu olarak kullanılan Fosse Dionne, tarih boyunca hem efsanelere hem de trajedilere konu oldu. Keltler bu kaynağın kutsal bir oluşum olduğuna inanırken, Orta Çağ'da bölge hakı suyun derinliklerinde bir yılanın yaşadığını düşündü. Hatta bazı anlatılmlarda Fosse Dionne'un gizemli bir 'portala' ev sahipliği yaptığı iddia edildi.

ÜÇ DALGIÇ KAYBOLDU VE GERİ DÖNEMEDİ

İsmini "İlahi Çukur" anlamına gelen eski Fransızcadan alan Fosse Dionne, 1700'lü yıllarda taş duvarlarla çevrelenerek amfitiyatro benzeri bir yapıya dönüştürüldü. Zamanla banyo ve çamaşırhane olarak kullanılan bu alan, sakin görüntüsünün ardında birçok karanlık hikayeyi barındırıyor.

Yüzyıllar boyunca Fosse Dionne'un kaynağına ulaşmaya çalışanlar ise ağır bedeller ödedi. 1974 yılında iki dalgıç, dar ve karmaşık tünellerde kayboldu ve bir daha geri dönemedi. Aynı şekilde 1996 yılında bir başka dalgıç da diğer ikisiyle aynı kaderi paylaştı. Bu trajik olaylar sonrası mağaraya dalış yasaklandı.

MAĞARANIN SU KAYNAĞI HALA BULUNAMADI

Ancak 2019 yılında Tonnerre Belediye Başkanı'nın girişimleriyle profesyonel dalgıç Pierre-Eric Deseigne, Fosse Dionne'u araştırmakla görevlendirildi. Deseigne, 370 metre uzunluğundaki su altı geçitlerini keşfetti ve bu yolculuğu görüntüleyerek belgeledi. Ne var ki mağaranın su kaynağı hala bulunabilmiş değil.