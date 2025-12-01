CHP’nin üç gün süren 39. Olağan Kurultayı’nı başından sonuna kadar yöneten isim Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce oldu. Sandıklar kuruldu oylar kullanıldı, sayım döküm işlemleri Ünlüce’ye emanet edildi. Ünlüce, kurultayla ilgili “Ayrıştıran değil birleştiren; umudu büyüten, adaleti güçlendiren, milletimizin geleceğine ışık tutan bir yol için buluştuk” dedi.

Ünlüce kurultayda yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: “İstikametimiz ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Gençlerin umudu, kadınların kararlılığı, emekçilerin alın teri, emeklilerin sessiz çığlığı, ülkesine inanan milyonların hak, hukuk ve adalet arayışı için bir aradayız. Çünkü partimiz bu toprakların en köklü, en kapsayıcı siyasi geleneğidir.”

Saatlerce süren kurultayın tüm sorumluluğunu üstlenen Divan Başkanı Ünlüce, çalışma hayatına Adalet Bakanlığı’nda ağır ceza hakimi olarak başladı. Hakimliği bıraktıktan sonra avukatlığa dönen Ünlüce, Türk Telekom A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nde görev yaptı. 2002-2006 yılları arasında Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev alan Ünlüce, aynı dönemde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine ve İç Anadolu Bölge Temsilciliği’ne seçildi.

Özgür Özel teşekkür etti

Özel, dördüncü kez genel başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada kurultayın ‘düzeni’ için ayrıca teşekkür etti ve “Büyük bir disiplinle, hiçbir kargaşa olmadan, herkes bir görev bilinciyle, tarihi sorumluluğunun farkında harika bir gün geçirdiniz” dedi.