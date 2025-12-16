Son dönemde gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında yaşanan artış kamuoyunda endişeleri büyütürken, Türkiye’de yaşayan Rus uyruklu bir kadının alışveriş yaptığı zincir markette yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Reyonda satılan tavuk ürünlerinin yeşillendiğini, ağır koku yaydığını ve son kullanma tarihinin geçtiğini öne süren kadın, durumu market çalışanlarına bildirerek tepki gösterdi.T

TAVUKLAR YEŞİLLENMİŞ OLSA DA İLGİLENMEDİ

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, kadının market çalışanını tavuk reyonuna çağırdığı, çalışanın ise ilk anda ilgisiz bir tavırla “İşim var, ne oldu?” şeklinde yanıt verdiği duyuluyor. Kadının ısrarı üzerine reyonun başına gelen çalışan, bozulmuş olduğu iddia edilen ürünleri inceledikten sonra “Akşama bakarız” diyerek durumu ertelemeye çalışıyor.

Bunun üzerine Rus uyruklu kadın, dolaptan yayılan ağır kokuya dikkat çekerek, “Bu dolap komple leş kokuyor. Tavuklar yeşillenmiş, akşama kadar birileri alıp zehirlenebilir” sözleriyle duruma sert tepki gösteriyor.

"BİZİ ÇEKMENİZ SUÇ"

Olayın, üç harfli zincir marketlerden birinde yaşandığı belirtilirken, müşteri ile çalışanlar arasında kısa süreli tartışma yaşanıyor. Kadının ısrarlı uyarılarının ardından market çalışanı, bozuk olduğu öne sürülen tavuk ürününü “Gözden kaçmıştır, kaldırırız” diyerek reyondan alıyor.

Görüntülerde ayrıca market çalışanlarının, “Bizi çekmeniz suç” diyerek kayıt alınmasına itiraz ettiği, kadının ise olası bir şikayet süreci için durumu belgelediğini ve gerekirse polise başvuracağını ifade ettiği yer alıyor. Paylaşılan videoda çalışanların yüzlerinin gizlenmiş olması da dikkat çekiyor.

Söz konusu görüntüler, son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarıyla birlikte marketlerdeki denetimlerin yeterliliğini ve gıda güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.