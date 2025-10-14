İspanya'nın İsrail'e karşı Gazze'de yaşananlar nedeniyle sergilediği tutum spor müsabakalarına da yansımaya devam ediyor.

Daha önce İsrail'in katılması durumunda Dünya Kupası'ndan çekileceklerini duyuran İspanya hükümetine, dolaylı yoldan FIBA ve EuroLeague'den 'İsrail yaptırımı' geldi.

SEYİRCİ YASAĞI

İspanya takımlarının Avrupa basketbol organizasyonlarında bu hafta İsrail ekiplerine karşı maçları seyircisiz oynanacak.

Bu karar neticesinde, BKT EuroCup'ta BAXI Manresa-Hapoel Jerusalem ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Tenerife-Bnei Herzliya ile EuroLeague’de Valencia-Hapoel Tel Aviv karşılaşmalarına seyirci alınmayacak.

İsrail'in spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik uzun bir süredir çeşitli platformlarda tepkisini koyan İspanya'ya seyirci yasağı getirilmesi, sosyal medyada tepkilerin artmasına neden oldu.