Arjantin’de üç kadın, uyuşturucu çetesi tarafından kandırılarak kaçırıldı. Kadınlar, TikTok’ta canlı yayında işkenceye uğradı, tecavüz edildi ve öldürüldü.

Kurbanlardan en küçüğü 15 yaşındaki Lara Gutierrez, diğerleri ise 20 yaşındaki Brenda del Castillo ve 21 yaşındaki Morena Verdi.

İki kadının çeteden dört kilo kokain çalmakla suçlandığı iddia edildi. Yetkililer, cinayetlerin “narko intikamı” olduğunu açıkladı.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Buenos Aires Güvenlik Bakanı olayın, kurbanların kendilerine bir etkinlik daveti geldiğini zannederek bindiği bir araçla planlı bir tuzağa düştüklerini ortaya koydu.

Cinayetlerin, Buenos Aires merkezli uluslararası bir uyuşturucu çetesi tarafından organize edildiği belirlendi.

Şüpheli çete liderinin Peru vatandaşı olduğu ve ülkeyi terk ettiği bildirildi. Şimdiye kadar dört kişi tutuklandı.