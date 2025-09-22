Son günlerde sosyal medyada ilginç bir video viral oldu... Üç kadının bir erkeği darbedip, küfür ettiği görüntüler milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Kaydedilen videoda kadınlar yüzünü göstermezken, erkeğin ise kafasına külotlu çorap ve gözlerine de uyku bandı taktıkları görüldü.

Görüntülerde söz konusu erkeğin kadınların talimatları doğrultusunda hareket ettiği, zaman zaman aşağılandığı görülüyor.

'HİÇ ŞEREFİN, İZZETİN YOK MU?'

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülere büyük tepki gösterdi. Paylaşımların altına yüzlerce yorum yapıldı. Birçok kullanıcı, "Hiç şerefin, izzetin yok mu senin?", "Bu kabul edilemez bir durum", "İnsana yapılan bu muamele ne kadın ne erkek için onur kırıcıdır" gibi yorumlar yaptı.