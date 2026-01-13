Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu 2’nci maçında Gaziantep FK sahasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.
26’ncı dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov'in vuruşu direkten döndü.
87’nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Nazım Sangare’nin ikili mücadelede kaptığı topla buluşan Lungoyi’nin ceza sahası içerisine sokularak yaptığı vuruş ağlara gitti:1-0.
Karşılaşmayı Gaziantep FK 1-0’lık skorla kazandı.
13. dakikada Gaziantep FK'de Tayyip Talha Sanuç ve teknik direktör Burak Yılmaz'ın yanı sıra 90+3. dakikada Kocaelispor'da Keita kırmızı kart gördü.