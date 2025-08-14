Day-Lewis, oğlunun yönettiği ve “Anemone” adını taşıyan dramada başrolü üstleniyor. Film, politik ve kişisel şiddetle dolu geçmişlerin, affedilmenin imkânsız gibi göründüğü yüklerini merkeze alıyor. Merakla beklenen yapıma dair ilk görsel sinemaseverlerle paylaşıldı.

Usta oyuncu, filmde Kuzey Britanya ormanlarında münzevi bir hayat süren bir adamı canlandırıyor. Karakteri, yıllar önce yaşanan travmatik olayların ardından yolları ayrılmış kardeşiyle tesadüfen karşılaşır. Bu karşılaşma, geçmişin açtığı derin yaraları yeniden gün yüzüne çıkarır ve iki kardeş arasında yoğun bir gerilimi tetikler.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

“Anemone” yalnızca Day-Lewis’in dönüşüyle değil, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmde, iki BAFTA ödüllü Sean Bean, Oscar adayı Samantha Morton, Samuel Bottomley ve Safia Oakley-Green gibi isimler de yer alıyor.

Yapım, dünya prömiyerini 26 Eylül’de New York Film Festivali’nde gerçekleştirecek. İlginç bir tesadüf olarak, Day-Lewis 2012 yılında Steven Spielberg imzalı “Lincoln” filminin galasını da aynı festivalde yapmıştı.

O filmdeki Abraham Lincoln performansı, aktöre üçüncü Oscar’ını kazandırmıştı. İlki 1989 yapımı “Sol Ayağım” ve ikincisi 2007 yapımı “Kan Dökülecek” ile kazanılmıştı.

8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

“Anemone”, Day-Lewis’in 2017 tarihli Paul Thomas Anderson filmi “Phantom Thread”den bu yana rol aldığı ilk uzun metrajlı yapım olacak. Oyuncu, o dönem yaptığı açıklamayla oyunculuğu tamamen bıraktığını duyurmuş ve “Bu özel bir karar ve ne ben ne de temsilcilerim bu konuda başka yorum yapmayacak” demişti.

Kararının nedenlerini ise W dergisine verdiği röportajda daha açık dile getirmişti. Day-Lewis, “Bir açıklama yapmak benim tarzım değildi ama bir çizgi çekmek istedim... Bu kez farklıydı, içime işledi. Yapmam gereken bir şeydi” demişti.

Oyunculuk tutkusu konusunda da samimi bir iç hesaplaşma yaşadığını vurgulayarak, “Seyirci yaptığım işe inanırsa, bu bana yetmeli ama son zamanlarda bu bana yetmiyor” ifadelerini kullanmıştı.