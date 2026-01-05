Yalova’da 29 Aralık’ta sabaha karşı Terörle Mücadele ekiplerinin, kırsal alandaki iki katlı bir eve düzenlediği baskında çıkan çatışmada 3 polis şehit olurken 6 IŞİD’li terörist de öldürülmüştü.

KADINDA BARUT İZİ

Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre, polisin baskın düzenlediği bahçe içindeki iki katlı evin üst katında teröristlerden Zafer Umutlu ve eşi Berivan, alt katında ise iki ay önce taşınan terörist Mehmet Cami Sordabak ve eşi Filiz oturuyordu.

Kadınların ifadelerine göre olayın yaşandığı gece, öldürülen teröristler Zafer Umutlu’nun evinde toplandı. Kadınların ifadelerinde, polislerin eve baskın yaptığı sırada silahını alarak pencereden ateş eden terörist Lütfi Sordabak’ın “Cihat başlamıştır” deyip ateş açtığı belirtildi.

Çatışmada öldürülen Mehmet Cami Sordabak’ın eşi Filiz’in elinde barut kalıntısına rastlandığı bu da çatışma sırasında silah kullandığı şüphesine neden olduğu öğrenildi. Filiz Sordabak, ifadesinde barut kalıntısına ilişkin, “Eşimin başını okşadım. Barut kalıntısı o sırada elime bulaşmıştır” savunmasında bulundu. Zafer Umutlu’nun eşi 23 yaşındaki Berivan Şengir Umutlu da Sordabak ailesinin gece eve geldiklerini belirtti.

4-5 TÜFEK VARDI

Umutlu, akşam eve İlim ve Takva dergisinden Ömer El Kurdi’nin geldiğini , evi temizlerken 4-5 tüfek gördüıünü söyledi. Eşinin polisler geldiğinde “Esarete düşmek istemiyoruz” dediğini anlattı.