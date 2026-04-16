Olay, gece saatlerinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Tuncay E.’nin (41) eşi ve annesini darbettiğini tespit etti. Bu sırada şüpheli, elindeki tüfekle polis ekiplerine ateş açtı.

İhbarın ardından bölgeye takviye polis ekipleri ile özel harekât timleri sevk edildi ve çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Elindeki tüfekle ateş etmeye devam eden Tuncay E., çıkan çatışmada vurularak yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.