Dünya Nüfus İncelemesi tarafından hazırlanan güncel rapora göre, küresel deniz ürünleri pazarının mutlak lideri Çin oldu. Çin mutfağının tarihsel kökenleri ve nüfus yoğunluğu, ülkeyi ulaşılması güç bir rekora taşıdı:

KİŞİ BAŞI BALIK TÜKETİMİNDE İZLANDA İLK SIRADA

En yakın rakibi Hindistan (12.554 ton) ile arasındaki fark yaklaşık 5 kat olarak kaydedildi. Çin, sadece balık ticaretinden yıllık 104 milyar dolar gelir elde ediyor.

Toplam miktarda Çin önde olsa da, nüfusa oranla "tabaktaki balık miktarı" söz konusu olduğunda birinci İzlanda oldu. İzlanda'da kişi başı yıllık balık tüketimi 87,1 kilogram olarak açıklandı. Ayrıca İzlanda ekonomisinin %8,1’i doğrudan balıkçılık sektörüne dayanıyor.

COĞRAFİ AVANTAJ VERİLERE YANSIMIYOR

Haberin en dikkat çekici kısmını ise Türkiye verileri oluşturuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ve zengin balık çeşitliliğine sahip olmasına rağmen Türkiye, tüketim listelerinde oldukça geride yer alıyor.

Kişi başı yıllık tüketim yaklaşık 6-8 kilogram arasında seyrediyor. Türkiye’deki bir vatandaş, dünya şampiyonu İzlandalı birinden yaklaşık 12 kat daha az balık tüketiyor.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ EN BÜYÜK PAYI ALACAK

Statista verilerine göre küresel deniz ürünleri sektörü, 2025 yılı itibarıyla 671 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Pazarın her yıl ortalama %6,35 oranında büyümesi beklenirken, Uzak Doğu ve İskandinav ülkelerinin bu büyümeden en büyük payı alacağı öngörülüyor.