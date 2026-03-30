Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği resmi ziyaretler, savunma sanayiinde dengeleri değiştirecek somut anlaşmalarla neticelendi.

Kiev yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan ile özellikle füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı 10 yıllık kapsamlı savunma iş birliği protokollerine imza attı.

Zelensky, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de benzer bir stratejik ortaklık metninin imza aşamasında olduğunu duyurarak bölgedeki diplomatik ağını genişlettiğini teyit etti.

TEKNOLOJİK TAKAS YÖNTEMİ

İmzalanan anlaşmaların temel ekseni, "tecrübe transferine dayalı teknolojik takas" modeli üzerine kuruldu. Yaklaşık dört yıldır devam eden savaşta düşük maliyetli İHA savunma sistemleri konusunda derin bir uzmanlık kazanan Ukrayna, bu birikimini ve test edilmiş teknolojilerini Körfez ülkelerine aktarmayı taahhüt etti.

Buna karşılık Kiev, Rusya'nın yoğun hava saldırılarını bertaraf edebilmek için hayati önem taşıyan, bölge ülkelerinin envanterindeki yüksek teknolojili hava savunma füzelerine erişim sağlamayı hedefliyor.