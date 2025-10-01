Barbados’un Caricom büyükelçisi David Comissiong, girişimin yalnızca işgücünün serbest dolaşımıyla sınırlı olmadığını belirterek kültürel ve ekonomik bütünleşmenin de hedeflendiğini söyledi.

Comissiong, “Biz neredeyse aynı halkız. Aramızda tarihsel bir düşmanlık yok ve kültürel olarak da birbirimize çok benziyoruz. Bu nedenle bu anlaşma bir atılımdır, her ne kadar başlangıçta yalnızca dört ülke olsa da. Bu sistem oturduğunda diğer ülkelerin de katılması bekleniyor” dedi.

Ancak bazı hükümetler sosyal hizmetlere baskı oluşabileceği endişesini dile getirdi. Eski bir Caricom yetkilisi olan Kendol Morgan, sağlık gibi alanlarda kapasitenin yetersiz kalabileceğini hatırlattı.

BEYİN GÖÇÜNE KARŞI BİRLEŞTİLER

Serbest dolaşım hamlesi, beyin göçüne karşı alınmış bir önlem niteliği taşıdı. Barbados Başbakanı Mia Mottley nüfusun yaşlanmasından duyduğu kaygıyı dile getirmişti.

Comissiong ise “Tüm ülkelerimiz Kuzey Amerika ve Avrupa’ya göç eden genç ve eğitimli vatandaşlarını kaybetmekten zarar görüyor. Bu kişilerin evlerinde kalarak üretime ve kalkınmaya katkı sağlamaları gerekiyor. Gençlerimiz için Karayipler’i cazip kılacak her adım doğru yönde bir adımdır” dedi.

Bölge halkı ise anlaşmaya farklı tepkiler verdi. Kimi iş rekabetinden endişe ederken kimi daha güvenli bir alternatif gördüğünü söyledi.