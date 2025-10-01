Karayipler’de dört ülke çarşamba günü Avrupa Birliği tarzı serbest dolaşım anlaşmasını yürürlüğe soktu.
Barbados, Belize, Dominika ile Saint Vincent ve Grenadinler arasındaki bu düzenleme, bölgeden Kuzey Amerika ve Avrupa’ya yönelen nitelikli göçü yavaşlatmayı hedefliyor.
Yeni anlaşmaya göre bu ülkelerin vatandaşları herhangi bir çalışma ya da oturma iznine gerek kalmadan birbirlerinin topraklarında süresiz yaşayıp çalışabilecek. Ülkeler fiilen sınırlarını birleştirmiş oldu.
Karayip Topluluğu’nun uzun yıllar süren görüşmeleri sonunda varılan bu adım, halihazırda kısıtlı kategorilerle geçerli olan Caricom Tek Pazar ve Ekonomi programını genişletiyor.