Kaan Girgin 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akasdemisyen ve gazeteci kimliği ile tanınan Atilla Girgin'in oğlu olan Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra da İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev almaya başlayan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Kaan Girgin 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996'da 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

İlk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Kaan Girgin 2000'li yılların başında ise TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Düvenci ile ikinci kez nikâh masasına oturdu.Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

Reklam filmlerinde rol almaya devam eden Kaan Girgin 2005 yılında doktor Seran Göçer ile üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Serap isminde bir de kızları oldu. Girgin'in üçüncü evliliği de 17 yıl önce bitti.

'Dabbe', 'Sır Kapısı', 'Beşinci Boyut', 'Lale Devri', 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi yapımlarda yer alan Kaan Girgin, artık kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Bir dönemin gözde jönü olan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla hayranlarını şaşkına çeviriyor.