Üniversitelerde üç yılda mezuniyet için hazırlıklar hızlandı. YÖK’ün tıp fakülteleri dışında planladığı yeni modele göre eğitim yılı 12–14 haftalık üç dönemden oluşacak, akademik takvim ağustos ayında tamamlanacak.

NTV’nin aktardığına göre üç yıllık modelin daha çok sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve işletme gibi bölümlerde uygulanması planlanıyor; tıp fakülteleri kapsam dışında tutulacak.

Düzenleme ile öğrencilerin yurt dışı yüksek lisans başvurularının kolaylaşması ve iş hayatına daha erken katılması amaçlanıyor.

Ancak uzmanlar, bunun öğrencilerin sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

YAZ TATİLİ BİR AYA DÜŞECEK

Eğitim uzmanı Nazik Kösegil, mevcut sistemde eğitimin güz ve bahar olmak üzere yaklaşık beşer aylık iki dönemden oluştuğunu belirtti.

Kösegil, yeni çalışmayla bu sürelerin üç aya indirileceğini, güz-bahar-yaz şeklinde üç dönem uygulanacağını ve 2–2,5 aylık yaz tatilinin bir aya düşeceğini söyledi.

Düzenlemenin gençleri daha erken iş hayatına kazandırmayı amaçladığını vurguladı.