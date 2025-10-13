Kolombiya'da yaşayan Londono'nun ailesi, 2022 yılından bu yana 41 yaşındaki müzisyenden haber alamıyordu. Peru'ya gittiği belirtilen müzisyenin uzun süre izine rastlanılamadı. Ta ki Ekvadorlu bir sosyal medya fenomeni Amy Solano'nun yüklediği TikTok videosunda ayna yansımasında belirene kadar...

POLİS VİDEO SAYESİNDE ADAMA ULAŞTI

Amy Solano, TikTok'ta "@amysolanogutierrez" hesabından paylaştığı videoda Londono'nun arka planda yer aldığını fark etti. Görüntü kısa sürede viral hale geldi ve polis, video sayesinde müzisyenin yerini tespit etti.

Yetkililer, Londono'nun Peru'nun Chiclayo kentinde olduğunu doğruladı. Peru Ulusal Polisi (PNP), müzisyeni bulduktan sonra sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ailesi, onun güvende olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

EVİNE DÖNMEK İSTEMEDİ

Ancak Diego Londono'nun hemen Kolombiya'ya dönmek istemediği bildirildi. RPP'ye konuşan yetkililer, "Kendisi, ülkesine dönmek istemediğini söyledi. Herhangi bir tehlike altında değil" dedi.

Londono, kısa süreli olarak polis gözetiminde tutuldu ve kız kardeşleri Olga, Martha ve Lucia ile telefonda konuştu. Herhangi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı belirtilirken, müzisyenin psikolojik muayeneyi reddettiği aktarıldı.

"DİĞER İNSANLARA PEK BENZEMİYORUM"

Polis, "Farklı şehirlerde el işi bakır ve bronz ürünler satarak geçimini sağlıyor. Çok dilli bir insan ve seyahat ederek yaşıyor" açıklamasında bulundu.

Diego, Exito Noticias kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben diğer insanlara pek benzemiyorum, bu yüzden açıklaması zor. Ama ailem orada, biliyorum. Şimdi Lima'ya gidip biraz çalışacağım, sonra belki Kolombiya'ya dönerim. Çok planlı yaşayan biri değilim."

Yetkililer, Londono'nun şimdilik Lima'ya gitmesine izin verdi ancak ailesiyle iletişimde kalması yönünde uyarıda bulundu. Ailesi ise üç yıl süren belirsizliğin ardından onun hayatta ve güvende olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.