Nevada eyaletindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Goldendoodle cinsi "Jet Blue" isimli köpek, uçuş prosedürlerine takıldı. Sahibi, belgelerin yetersiz bulunması üzerine köpeğinden vazgeçmeyi seçerek, hayvanın tasmasını bilet kontuarına düğümleyip uçağına yetişmek için bölgeden uzaklaştı.

BİNİŞ KAPISINDA POLİS DURDURDU

Havalimanı personelinin ihbarı üzerine harekete geçen Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, kadını uçağa binmek üzereyken yakaladı. Gözaltı işlemi sırasında polise direnen kadın, köpeğinin üzerinde bir takip cihazı (AirTag vb.) olduğunu, bu sayede onu daha sonra bulabileceğini iddia ederek kendini savundu. Polis ekipleri, hayvanların hangi şart altında olursa olsun bu şekilde terk edilmesinin suç olduğunu hatırlatarak şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

TERK EDİLEN KÖPEK İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Olayın ardından koruma altına alınan Jet Blue, önce hayvan kontrol merkezine, ardından da yasal bekleme süresinin dolmasıyla yerel bir kurtarma kuruluşu olan Retriever Rescue of Las Vegas’a teslim edildi. Sahibinin geri almadığı köpek için vakit kaybetmeden koruyucu aile bulundu.

Kurtarma kuruluşu yetkilileri, Jet Blue’nun yaşadığı travmayı atlatması için titiz bir süreç yürüttüklerini açıkladı. Sağlık durumu iyi olan sevimli köpek için şimdi, onu bir daha asla bir bilet gişesine bağlı bırakmayacak kalıcı ve sevgi dolu bir yuva aranıyor.