Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM), sivil havacılık alanında işlenen ihlallere yönelik 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını belirleyen tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, cezalarda yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı esas alındı.

HEM PİLOTLARI HEM DE YOLCULARI İLGİLENDİRİYOR

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda belirlenen yeni ceza tutarları, hem pilotları hem de yolcuları yakından ilgilendiriyor. Uçuş güvenliğini tehlikeye sokan eylemler, en yüksek yaptırımların uygulandığı ihlaller arasında yer aldı.

PİLOTLARA VE İHA KULLANICILARINA YÜKSEK CEZALAR

-Uçuş emniyetini kasıtlı şekilde riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası uygulanacak.

-Uçuş izni alınmadan ya da uçuş planı doldurulmadan gerçekleştirilen uçuşlar da aynı tutarda cezalandırılacak.

-İnsansız hava aracı (İHA) pilotlarının uçuş izni şartlarına uymaması veya yasaklı bölgelerde uçuş yapması halinde ise 98 bin 762 lira ceza kesilecek.

KURALLARA UYMAYAN YOLCULARA CEZA

-Uçak içerisinde sigara veya duman çıkaran ürünler kullanan yolculara 24 bin 681 lira ceza uygulanacak.

-Kabin ekibinin uyarılarına rağmen elektronik cihazını kapatmayan, emniyet kemerini bağlamayan, yerinde oturmayan ya da kabin görevlilerinin görevini yapmasına engel olan yolcular da aynı tutarda idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

-SHGM’nin düzenlediği teorik bilgi sınavlarında kopya çekenler için de ceza tutarı 24 bin 681 lira olarak belirlendi.

UÇAĞA LAZER TUTANLARA 164 BİN LİRA CEZA

-Uçuş emniyetini tehlikeye sokacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzeri ihlallerde bulunanlara 164 bin 613 lira ceza verilecek.

-Havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlara 16 bin 460 lira, güvenlik kontrol noktalarında aramaya direnenlere ise 32 bin 911 lira ceza uygulanacak.

2026 yılıyla birlikte sivil havacılıkta güvenlik kurallarına aykırı davranışlara karşı yaptırımlar önemli ölçüde ağırlaşıyor.

SHGM’nin yayımladığı tebliğ, uçuş güvenliğinin sağlanması ve havalimanlarındaki düzenin korunması amacıyla hem yolcuları hem de havacılık personelini daha dikkatli olmaya zorluyor.

Yeni yılda kurallara uymamanın bedeli, yüksek para cezalarıyla daha net şekilde hissedilecek.