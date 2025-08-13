Bir uçakta yaşanan powerbank olayından sonra çoğu firma uçuşlarda telefon powerbank kullanımını yasaklamaya başladı. Emirates de yangın, patlama ve zehirli gazlardan dolayı 1 Ekim'den itibaren uçuşlarında uçaklarda powerbank kullanımı yasaklanacak.

Yolcular, kapasite bilgisini göz önünde bulundurarak, koltuk cebinde ya da koltuğun altında saklanması koşuluyla uçakta 1 adet powerbank taşıyabilecekler. Fakat powerbankın kullanımı kesinlikle yasak olacak.

POWERBANKLAR YASAKLANIYOR

Havayolu şirketinin aldığı bu düzenleme kapsamında, havacılık sektöründe lityum pil kaynaklı kazalarda görülen önemli artıştan dolayı alınan bir önlem olduğunu belirtti.

Emirates bu kararı, birçok Asya havayolu şirketi ve ABD'deki Southwest Airlines tarafından uygulanan benzer kısıtlamaların ardından aldı.

Havayolu şirketlerinin aldığı bu karar için İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi de dahil olmak üzere lityum pillerin ve taşınabilir şarj cihazlarının yangın riskini en aza indirmek için el bagajında taşınmasını ve tamamen kapatılmasını tavsiye etti.