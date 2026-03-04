Pegasus, Orta Doğu’da tırmanan savaş riski ve hava sahası kapanışları üzerine 12 Mart 2026 tarihine kadar olan bölge uçuşları için tam iade kararı aldı. Karar kapsamında İran, Irak, BAE ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkeye bileti olan yolcular, paralarını hiçbir kesinti olmadan geri alabilecek.

HANGİ BİLETLERİN İADESİ GERİ ALINABİLECEK?

Uygulama, 28 Şubat 2026 ve öncesinde düzenlenen; uçuş tarihi 28 Şubat – 12 Mart 2026 arasında olan seferleri kapsıyor.

Ücretsiz iade ve değişiklik hakkı tanınan ülkeler şunlar:

İran ve Irak

Lübnan ve Ürdün

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Kuveyt ve Katar

Bahreyn

Suudi Arabistan (Riyad ve Dammam)

YOLCULARA TANINAN ÜÇ TEMEL HAK

Hava yolu şirketi, bölgedeki belirsizlik nedeniyle yolcularına üç farklı seçenek sundu. İşlemlerin 31 Mart 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Yolcuların faydalanabileceği üç hak ise şu şekilde:

Kesintisiz İade: Bilet iptal edilerek ödenen tutarın tamamı geri alınabilir.

Ücretsiz Açık Bilet: Mevcut bilet herhangi bir ek ücret ödemeden açık bilete dönüştürülebilir.

Tarih Değişikliği: Aynı parkurda kalmak kaydıyla ücretsiz tarih değişikliği yapılabilir.