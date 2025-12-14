UNILAD'ın aktardığı habere göre Daniel Rodriguez, şehir tasarımı alanında proje yöneticisi olarak çalışıyor. Eşiyle birlikte Philadelphia'da yaşayan Rodriguez, uzun süre yaşadığı şehirde iş bulamayınca Atlanta'dan gelen cazip teklifi kabul etti. Normal şartlarda taşınmak en mantıklı adım gibi görünse de hesaplar öyle çıkmadı.

UÇAK BİLETİ KİRADAN UCUZ ÇIKTI

Çift, Atlanta'daki yaşam maliyetlerini hesapladığında şaşırtıcı bir tabloyla karşılaştı. Kira ve günlük giderler o kadar yüksekti ki Rodriguez için Philadelphia'da yaşamaya devam edip işe uçarak gitmek, Atlanta'da ev kiralamaktan daha ekonomik hale geldi.

SABAHLARI BÖYLE GEÇİYOR

Rodriguez haftada 2-3 gün ofiste bulunmak zorunda. İş günlerinde alarmı sabah (gece) 03.30'da çalıyor. Önce trenle havalimanına gidiyor, saat 05.30'da Atlanta uçağına biniyor. İnişten sonra yeniden tren ve kısa bir yürüyüş derken sabah 08.00-08.30 arasında ofiste oluyor.

Atlanta'da kaldığı günlerde bir arkadaşının evinde konaklayan Rodriguez, bunun için aylık sembolik bir ücret ödüyor. Haftanın geri kalanını eşiyle birlikte Philadelphia'da geçiriyor.

HAFTALIK HESAPTA YİNE DE KARLI

Rodriguez'in uçak, tren ve otobüs dahil haftalık ulaşım masrafı yaklaşık 240 dolar tutuyor. Konaklama giderleriyle birlikte bile bu yöntem, Atlanta'da ev kiralamaktan daha ucuza geliyor.

Üstelik Rodriguez bu yoğun tempodan şikayetçi değil:

"Havalimanında çalışıyorum, uçakta çalışıyorum. Günlük araba trafiğinde stres yaşamaktan çok daha az yorucu."