Şirketin açıklamasına göre, söz konusu tarihten sonra “yolcular artık kağıt biniş kartı indirip yazdıramayacak.” Bunun yerine, check-in sırasında myRyanair uygulamasında oluşturulan dijital biniş kartı kullanılacak.

Ryanair Pazarlama Direktörü Dara Brady, bu uygulamanın “daha hızlı, akıllı ve çevre dostu bir seyahat deneyimi” sağlayacağını belirtti.

BU KARAR NEDEN ALINDI?

Havayolu, yolcuların yüzde 80’inin halihazırda dijital biniş kartı kullandığını, yeni uygulamanın geri kalan yüzde 20’yi de kapsaması için hayata geçirildiğini açıkladı. CEO Michael O’Leary, “Yolcuların neredeyse tamamının akıllı telefonu var, biz de herkesi bu teknolojiye yönlendirmek istiyoruz” dedi.

AKILLI TELEFONU OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Yaşlı yolcular ve akıllı telefonu olmayanlar için soru işaretleri gündeme gelse de Ryanair, bunun sorun olmayacağını ifade ediyor. Şirket sözcüsü, “Yolcular ailelerinden ya da yakınlarından yardım alabilir. Ayrıca check-in yapılmışsa, havaalanında görevli personel gerekli desteği sağlayacak” dedi.

TELEFON KAYBOLURSA YA DA ŞARJI BİTERSEN NE OLACAK?

Ryanair, bu durumda da yolcuların mağdur olmayacağını belirtiyor. O’Leary, “Eğer telefonunuzu kaybederseniz veya bataryanız biterse, daha önce online check-in yaptıysanız havaalanında ücretsiz olarak kağıt biniş kartı verilecek” açıklamasında bulundu.

BAZI İSTİSNALAR OLACAK

Şirket, bazı ülkelerin hâlâ kağıt biniş kartı zorunluluğu getirdiğine dikkat çekti. Özellikle Fas uçuşlarında yolcuların, uygulama üzerinden aldıkları onayı check-in kontuarında göstererek kağıt biniş kartı almak zorunda oldukları belirtildi.

Ryanair, üçüncü taraf seyahat acenteleri üzerinden yapılan rezervasyonların mutlaka doğrulanması gerektiğini hatırlattı. Aksi halde yolcular havaalanında 55 sterlinlik check-in ücreti ödemek zorunda kalabiliyor.