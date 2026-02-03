Ocak ayı enflasyon verileri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iyimser tonlu değerlendirmeleriyle kamuoyuna sunuldu. Bakan Şimşek, aylık artışta gıda fiyatlarını ve mevsimsel etkileri öne çıkarırken, enflasyonun ana eğiliminde bozulma olmadığını savundu. Ancak TÜİK verilerindeki bazı kalemler, özellikle de hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığındaki sert yükseliş, bu anlatıyı gölgede bıraktı.

ZAM ŞAMPİYONU UÇAK BİLETİ OLDU

TÜİK’e göre ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 57,08 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı ürününde gerçekleşti. Aynı dönemde en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 7,64’lük düşüşle kadın ve kız çocuk giysileri oldu. Zam ve indirim arasındaki bu keskin tablo, “soğuk hava” vurgusunun sınırlarını sorgulatır hale geldi.

ŞİMŞEK 'SOĞUK HAVA' DEDİ

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada “olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları”na işaret etti. Aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde geldiğini kabul eden Şimşek, buna karşın yıllık enflasyonun yüzde 30,7’ye gerilediğini vurguladı. Hizmet enflasyonundaki düşüşün 21 aydır sürdüğünü, temel mal enflasyonunun ise ılımlı seyrini koruduğunu söyledi.

Ancak vatandaşın cebine yansıyan tablo, bu teknik anlatımla örtüşmüyor. Gıda dışındaki kalemlerde, özellikle ulaşım ve hizmet tarafında görülen sert artışlar, enflasyonun günlük hayatta hala yakıcı olduğunu gösteriyor. “Ocak ayına özgü faktörler” vurgusu yapan Şimşek, gıda fiyatlarındaki artışı soğuk hava ile bağdaştırdı ancak ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu.

Şimşek, arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarına kararlılıkla devam edileceğini belirterek, fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalacağını savundu. Ne var ki ocak ayı enflasyon verileri, bazı sektörlerde katılığın değil, adeta frensiz bir fiyatlama davranışının sürdüğünü gösteriyor.

Soğuk hava gıdayı vurmuş olabilir; peki uçak biletlerini vuran gerçekten sadece hava koşulları mı?