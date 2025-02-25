Uçak bileti satın alırken en iyi fırsatları nasıl yakalayacağını biliyor musun? İşte ne zamana daha ucuz uçak bulacağınıza dair ipuçları

UCUZ UÇAK BİLETİN ALMANIN TÜYORLARI

Seyahat etmek dünyanın en iyi aktivitelerinden biri. Fakat ucuz uçak bileti bulmakta bir o kadar sevindirici. Başka ülkeleri görmek ve keşfetmek istiyorsanız ucuza bu ülkelere seyahat edebilirsiniz. Bunun için de ucuz uçak bileti için haftanın bazı günleri ideal.

VIAJAR Dergisi'nin yayınladığı bilgilere göre, ucuz bir uçak bilet almak istiyorsanız bu 4 ipucunu dikkate almalısınız:

Uçuşlarınızı birkaç hafta öncesinden ayırtmak en iyi stratejilerden biri. Çünkü uçuş tarihi yaklaştıkça bilet fiyatlarında artış yaşanabilir. Diğer önemli bir detay ise tarih ve saat. Özellikle salı ve çarşamba günleri az yoğunluk günlerde olduğu için uçak bileti fiyatları ucuz olabiliyor. Hafta sonları ise biletler daha pahalıya denk geliyor. Yani pazar günleri uçak bileti almaktan kaçının.

GÜN, SAAT VE AY ÖNEMLİ

Uçak bileti alırken diğer arama motorlarını da kullanmalısınız. Aynı anda birden fazla havayolundan ve tarihten fiyat karşılaştırması yapmanıza olanak tanıyan uçuş arama sitelerini ve uygulamalarını kullanın.

Bazen ana havalimanınız yerine yakındaki veya ikincil bir havalimanından uçmak çok daha ucuz olabilir. Hedefinize yakın havalimanları için tüm mevcut seçenekleri değerlendirin. Ve sorun yaşamamak için her zaman güvenlik kurallarına uyun .

Uçak bileti almak için en uygun zaman sabahın üçüdür . Rezervasyon siteleri fiyatlarını arz ve talebe göre değiştiriyor ve sabahın erken saatleri gibi belirli saatlerde genellikle uçak bileti arayan çok fazla kişi olmuyor. Bu da fiyatların günün diğer saatlerine göre daha düşük olmasını sağlıyor.

Hafta sonları insanların genelde boş zamanları oluyor ve gelecekteki kaçamakların planlanması için ideal zamanlardır. Bazı araştırmalara göre uçak bileti almak için en kötü gün pazar günü.

Uçak bileti almak için en iyi ay, seyahatimizin tarihine göre biraz da değişecektir. Ancak genel anlamda bakıldığında Ocak ayı uçak bileti almak ve uçak bileti satın almak için en ucuz aydır .

Yılın ilk ayı bilet almak için en iyi zamanlardan biri. Kısacası, Ocak ayının bir Salı günü sabahın üçü, sizi hayal bile edemeyeceğiniz bir fiyata büyülü yerlere götürecek uçuşu bulmak için en iyi zamandır.