Venezuela lideri Nicolás Maduro, ABD’den eşi görülmemiş bir askeri ve diplomatik baskı altında istifa edip ülkeyi barışçıl biçimde terk etmeye çağrılıyor.

F-18'ler, B-52'ler başkentin kıyısında uçuyor, dev uçak gemisi Venezuela'nın önüne binlerce ABD askeriyle demir atıyor. Trump ise saldırıya hazır olduğunu her gün vurguluyor.

Ancak Maduro, ülkesinin önüne park eden savaş gemilerini, ülkesini işgale hazırlanan binden fazla ABD askerini, son teknoloji savaş uçaklarını aldırış etmiyor.

Bugün halkının huzuruna kamuflajlar giymiş olarak çıkan Maduro, "Bolivar'ın kılıcını" kuşandı.

Hiçbir emperyalist güçten korkmadığını söyleyen Maduro, kıyılarının hemen karşısında konuşlanan ABD güçlerine karşı kılıç çekti. ABD Başkanı Trump'la yapacağı konuşma hakkında ise yorum yapmadı.

BU ÖZGÜVENİN KAYNAĞI NE?

Bu konuşma, birçok uzmanın aynı soruyu sormasına sebep oldu: Maduro neye güveniyor?

Analistler, geçmişte devrilen otokratların servetleriyle güvenli sürgün hayatı kurabildiğini belirtiyor. Ancak insan hakları ihlalleri ve yasa dışı kazançları takip eden küresel mekanizmalar nedeniyle "kaçak diktatör" hayatının büyük ölçüde bittiğini söylüyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Maduro, kalıcı bir af alacağına inanmıyor ve kendini ancak etrafını saran sadık asker kadrosuyla güvende hissediyor.

Maduro ve çevresi, ABD’nin askeri tehditlerini blöf olarak değerlendiriyor. Üst düzey Venezuelalı yetkililerle konuşan bir kaynağa göre Maduro, ABD’nin onu ancak Caracas’a asker göndererek devirebileceğine inanıyor.

Başkan Donald Trump ise Venezuela ile savaşa girileceğini düşünmediğini, hedefinin Maduro’yu makamdan ayrılmaya zorlamak olduğunu söyledi.

Salı günü de Maduro ile görüşmeye açık olduğunu yineledi ve fırsat olursa konuşabileceğini belirtti.

EN GÜVENLİ YER, YİNE KENDİ ÜLKESİ

Bir kara işgalinin olası olmadığını düşünen birçok analiste göre Maduro açısından ülkede kalmak, kendisini, parasını ve ailesini korumanın en güvenli yolu olabilir.

Carnegie'den Moises Naim, devrilen diktatörlerin eskiden Avrupa’ya gidip Riviera’da villalar aldığını hatırlatıp bugün Avrupa’ya gidenlerin Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesiyle karşılaştığını söyledi.

Maduro, pazartesi günü geri adım atmayacağını söyledi. Ne yapılırsa yapılsın Venezuela’nın yenilemeyeceğini savundu.

Uzmanlara göre bu güvenin sebebi, aslında Maduro'nun gidecek başka hiçbir yerinin olmamasından doğuyor.