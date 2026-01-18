Uçak kabinlerinde taşınan power bank ve batarya paketlerine yönelik kurallar sertleşiyor. Alman havayolu şirketi Lufthansa, bu cihazların yol açtığı yangın riskleri nedeniyle yeni ve daha katı kısıtlamaları yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Havayolu şirketleri, son dönemde artan batarya kaynaklı olayların ardından güvenlik politikalarını gözden geçirme baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

İZİN VERMEYECEK

Avrupa’da bu konuda ilk somut adımı atan Lufthansa, uçuş esnasında power bank kullanımını ciddi şekilde sınırlandıran yeni düzenlemelerini derhal uygulamaya aldı. Buna göre yolcular artık uçak içi eğlence sistemleri üzerinden elektronik cihazlarını şarj edemeyecek. Aynı şekilde power bank kullanarak cep telefonu, tablet ya da benzeri kişisel elektronik eşyaların şarj edilmesine de izin verilmeyecek.

Bununla birlikte şirket, power bank’lerin kabin bagajında taşınmasının hâlâ serbest olduğunu özellikle vurguladı. Ancak daha önce de yasak olan kayıtlı bagajda batarya taşınmasına yönelik kural değişmedi ve bu yasak geçerliliğini koruyor.

Yeni düzenleme kapsamında power bank’lerin yolcunun üzerinde taşınması ya da koltuk altındaki el bagajına yerleştirilmesi zorunlu hale getirildi. Baş üstü bagaj dolaplarına konulmaları ise artık kesin olarak yasaklandı.

İMHA EDİLECEĞİ BİLDİRİLDİ

Batarya kapasitesine ilişkin sınırlar da netleştirildi. Buna göre uçuşlarda taşınabilecek power bank’ler için azami kapasite 100 watt-saat (Wh) ya da 27 bin miliamper-saat (mAh) olarak belirlendi. Bu sınırların üzerindeki bataryalar için yolcuların uçuş öncesinde havayolu şirketine bildirimde bulunarak özel izin alması gerekiyor. Onay alınmaması durumunda bu cihazlara el konulacağı ve imha edileceği bildirildi.

SAYI DA SINIRLANDIRILDI

Ayrıca her yolcunun uçuş sırasında yanında bulundurabileceği power bank sayısı da iki adetle sınırlandırıldı.

Lufthansa sözcüsü, söz konusu politika değişikliğinin Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) güncellenen güvenlik tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade etti. Yeni kurallar yalnızca Lufthansa uçuşlarında değil; Swiss, Eurowings, Austrian Airlines, Discover, Brussels Airlines, Edelweiss ve Air Dolomiti dahil olmak üzere grubun bünyesindeki ya da bağlı tüm havayollarında da geçerli olacak.

Bu düzenlemeyle birlikte yolcuların, uçuş öncesinde cep telefonlarını şarj etmeleri ya da uçaklardaki özel USB bağlantı noktalarından faydalanmaları gerekecek.

Havayolu şirketlerinin bu konuda daha temkinli davranmasının arkasında ise Ocak 2025’te yaşanan ciddi bir olay bulunuyor. Air Busan’a ait bir uçakta, baş üstü bagaj dolabına yerleştirilen bir power bank’in neden olduğu yangında 27 kişi yaralanmıştı. Airbus A321 tipi uçakta yangın çıktığında uçak henüz yerdeydi.

Yetkililerin yürüttüğü kapsamlı incelemeler sonucunda yangının, kömürleşmiş bir power bank’ten kaynaklandığı tespit edildi. Uçağın gövdesi yalnızca birkaç dakika içinde tamamen alevlere teslim olurken, yolcular acil tahliye kaydırakları kullanılarak uçaktan indirildi. Bu olay, dünya genelindeki havacılık güvenliği otoritelerini batarya kaynaklı yangın risklerini en aza indirmek için daha sıkı önlemler almaya yöneltti.