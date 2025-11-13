Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken havada parçalanan C-130 uçağında 20 askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Uçağın üç parçaya ayrılması, düşüş nedenine ilişkin olarak kafalarda soru işaretleri bıraktı. Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş uçağın düşüşüne ilişkin SÖZCÜ'de değerlendirmelerde bulundu.

Gence’den havalanıp Amasya Merzifon’daki 5. Jet Üssü’ne gelmekte olan

uçak, kalkıştan 30 dakika sonra irtifa kaybetti. Saat 10.49’da henüz belirlenemeyen bir sebeple 8 bin metre yükseklikte parçalandı. Kuyruğu, kanatları ve gövdesi birbirinden ayrılan uçak, Azerbaycan-Gürcistan sınırına düştü.

UÇAĞIN KUYRUĞU NEDEN KOPTU?

Emekli Hava Pilot Korgenaral Erdoğan Karakuş, "Dünkü resimler ve fotoğraflarda kuyrukla motorun ayrı düştüğünü görüyorduk. Uçak döne döne inerken kuyruk da düşüyor. Motor da ayrı düşmüş. Muhtemelen motor gövdeden koptu, bu arada belki kuyruğa çarptı, bunun sonucunda kuyruk da koparak uçağın düşmesine neden oldu. Bu tabii çok ani olduğu için arıza bildirimi yapabilecek durumda olduklarını zannetmiyorum. Zaten belki o motorun gövdeden ayrılması esnasında haberleşmeyi kesici ortam yaratmış olabilir" açıklamasını yaptı.

MOTOR DA AYRI DÜŞTÜ

Karakuş, "Dikkat ederseniz burun kısmı döne döne düştü. Bu esnada mutlaka pilotlar kurtarmaya çalıştı ama onun döne döne hareket etmesine mani olacak durum yok çünkü kuyruk da kopmuş, motorun da ayrı düştüğünü göz önüne alırsak kumandaların hiç kalmadığı bir ortam içerisinde düşmek zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

"BUGÜNE KADAR İKİ KEZ DÜŞTÜ"

Karakuş, "Çok sağlam bir uçaktan bahsediyoruz, bunun nedeni mutlaka ortaya çıkarılacak. Sonuca göre alınması gereken tedbirler alınacaktır. Bu modernizasyon özellikle elektronik sistemlerle ilgili yapılıyor, bu arada da gövde de elden geçiriliyor. Modernizasyon yapılan uçaklardan bir tanesidir mutlaka. C-130 uçaklarımızın hepsi modernizasyon. Şimdiye kadar da bakımdan kaynaklanan C-130 düşmesi söz konusu olmadı. Akhisar'da hava muhalefetinden düşüş var 1968 yıllarında olması lazım. Başka C-130 kazası yok" değerlendirmesini yaptı.

"UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YER DAĞLIK BİR BÖLGE SAYILMAZ"

Karakuş ifadeleri kullandı:

Dağların çok üzerinden uçarak geliyor uçak, düşülen bölge de öyle dağlık bir bölge değil. Hava yolu rotaları ona göre çizilir, arazi ve hava şartlarının sorun yaratması söz konusu değil.

"TEKNİK ARIZA DA OLABİLİR, KÜÇÜK BİR PATLAMA DA"

Teknik arıza da, içeride küçük bir patlama, yangın da olabilir. Dış etkenler de söz konusu olabilir.

M-400'ler 43 tane alınsaydı, C-130'lar devre dışı bırakılabilirdi. Uçaklar çok pahalı.

57 YILDIR UÇUYORDU

Düşen uçak Kayseri Erkilet’teki 12. Hava Ana Üs Komutanlığı bünyesinde uçuyordu.

Gergedan sembollü 222. Filoya bağlı olan C130 Herkül, dün sabah Kayseri’den Azerbaycan’a gitmişti. Gence’de aldığı personeli Merzifon’a getiriyordu. 1968’de üretilen uçak, ilk olarak Suudi Arabistan’da görev yapmış 2010’da TSK envanterine katılmıştı.