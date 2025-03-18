Yangın, 169 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçakta meydana geldi. Powerbank’in alev almasıyla başlayan yangın, hızlı bir müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Uçak güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Fakat bu olay sonrasında havacılık sektörü için ciddi bir alarm zilleri çalmaya başladı.

UÇAKTA POWERBANK TAŞIMAYA YENİ ÖNLEM

Olayın ardından, uçaklarda powerbank taşımacılığı konusunda yeni güvenlik önlemleri alındı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, powerbank’lerin uçakta koltuk üstü bagaj bölmelerinde taşınmasını yasakladı.

Bakanlık, yolcuların yalnızca el bagajlarında powerbank taşımasına izin verileceğini, uçuş sırasında ise kullanımının tamamen yasaklanacağını duyurdu.

ASYA HAVAYOLLARI GÜVENLİK PROTOKOLLERİNİ GÜNCELLİYOR

Güney Kore'deki bu gelişmenin ardından, başta Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air olmak üzere birçok Asya havayolu şirketi, benzer güvenlik önlemlerini uygulamaya başladı. Bu yeni düzenleme, havacılık endüstrisinin powerbank’ler konusunda daha dikkatli olmasına yol açtı.

DÜNYA GENELİNDE POWERBANK TAŞIMA KURALLARI

Dünya genelindeki havacılık otoriteleri, uçakta taşınması yasaklanan powerbank’ler için belirli kriterler geliştirdi. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

100 Wh’ye kadar olan powerbank’ler: El bagajında taşınabilir ve genellikle uçuş sırasında kullanılmasına izin verilir.

100 Wh ile 300 Wh arasında olan powerbank’ler: Yalnızca el bagajında taşınabilir. Ancak çoğu havayolu, bu tür cihazların sayısını bir adede sınırlayabilir ve uçuş sırasında kullanılmasına izin vermez.

300 Wh’yi aşan powerbank’ler: Uçakta taşınması yasaklı cihazlar arasında yer alır ve bu tür powerbank’ler, tehlikeli madde sınıfında kabul edilir. Bu cihazlar yalnızca kargo bölümünde taşınabilir. Birçok havayolu, bu tür powerbank’leri taşımayı tamamen yasaklamaktadır.

Powerbank yangını, havacılık sektöründe önemli bir güvenlik konusunu gündeme getirdi. Havayolu şirketlerinin yeni düzenlemeleri, uçak yolculuklarında güvenliği artırmayı hedeflerken, yolcuların da taşınan elektronik cihazlar konusunda daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Hem yolcular hem de havayolu şirketleri için bu yeni güvenlik önlemleri, hava seyahatlerinin daha güvenli hale gelmesini sağlayacaktır.