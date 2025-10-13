Kanadalı havayolu şirketi WestJet, uçak koltuklarını yatırma özelliğini yalnızca ekstra ücret ödeyen yolculara sunma kararı aldı. Şirketin "modern kabin deneyimi" adıyla tanıttığı yeni düzenlemede, konforlu seyahat lükse dönüşüyor.

Yeni kabin tasarımında yalnızca 12 adet "premium" koltuk yatırılabilir olacak ve bu koltuklar daha geniş baş dayanağı ile ergonomik yapısıyla dikkat çekecek. Ancak bu koltuklara erişim yalnızca ek ödeme yapan yolculara sunulacak. Hemen arkasındaki “Extended Comfort” bölümünde ise diz mesafesi biraz daha fazla olsa da koltuklar sabit olacak. Uçağın geri kalan standart ekonomi bölümünde ise hem diz mesafesi hem konfor en düşük seviyede tutulacak.

KONFOR TİCARETE DÖNÜŞTÜ

Artı49'da yer alan habere göre, WestJet, bu yeni uygulamayla yolculara daha fazla seçenek sunduğunu savunurken, eleştirmenler ise bu sistemi konforun ticarete dönüşmesi olarak yorumluyor. Şirket, arka koltuklardan konforu azaltarak bir sıra daha eklemeyi planlıyor. Böylece daha fazla yolcu taşınabilecek ancak yolcular ya daha dar alanlarda seyahat edecek ya da daha fazla ücret ödeyecek.

Benzer uygulamaların Avrupa'da da artış gösterdiği, özellikle Ryanair ve EasyJet gibi düşük maliyetli havayollarında koltukların sabit sırtlıkla sunulduğu biliniyor. Ancak bu firmalarda bile yatırılabilir koltuk için ücretli bir seçenek bulunmuyor.