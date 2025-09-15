The Mirror'ın haberine göre Florence Chesson isimli kabin görevlisi, 2017 yılında Porto Riko uçuşu sırasında yaşadığı bir olay sonrası travmatik beyin hasarı ve kalıcı sinir sistemi hasarı teşhisi aldı.

Kabinde önce 'kirli ayak kokusuna benzer' bir koku yayıldı.

Chesson kendini ilaç verilmiş gibi hissetti, nefes almakta zorlandı ve kusmaya başladı.

Uçak iniş yaptıktan sonra iki mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Chesson, iniş sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Metal tadı ağzımdan gitmedi, ter içindeydim, saçmalıyor gibiydim. Sürekli 'Bana ne oldu?' diye tekrarlıyordum."

12 PİLOT VE 100'DEN FAZLA KABİN GÖREVLİSİNDE GÖRÜLDÜ

Chesson'un doktoru Robert Kaniecki, beynindeki hasarın Amerikan futbolu oyuncularında görülen CTE ile benzerlik gösterdiğini belirtti. Kaniecki, son 20 yılda 12 pilot ve 100'den fazla kabin görevlisinde benzer vakalarla karşılaştığını açıkladı.

DAHA ÖNCE ACİL İNİŞLER YAŞANDI

Bu tür olaylar münferit değil. 2024'te Dubai çıkışlı bir British Airways uçağı, zehirli duman nedeniyle mürettebat ve yolcular fenalaşınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

BA tarafından yapılan açıklamada olay 'küçük bir teknik sorun' olarak nitelense de, uzmanlar havacılık otoritelerine daha kapsamlı önlemler alınması çağrısında bulunuyor.