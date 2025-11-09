Amerika merkezli United Airlines'a ait San Francisco ile Londra arasındaki seferde görevli 56 yaşındaki kabin memuru Margit Lake, görev esnasında 12 küçük şişe votka içince uçuş güvenliğini tehlikeye attı ve ortalığı karıştırdı. Deneyimli hostes kendisi de hastanelik oldu.

NORMALİN 10 KATI İÇMİŞ

Savcı Beena Makwana, Uxbridge Sulh Mahkemesi’nde yaptığı açıklamada hostesin alkol alımını "kendisi ve yolcular için açık bir risk" olarak tanımladı. Lake’in kanındaki alkol oranı 216 miligram olarak ölçüldü, bu oranın uçuşta görevli bir personel için yasal sınır olan 20 miligramın tam 10 katı olduğu öğrenildi.

10 SAATLİK UÇUŞTA ŞİŞE

Olay 17 Ekim’de, San Francisco’dan Londra’ya yapılan 10 saatlik gece uçuşu sırasında yaşandı. 26 yıldır United Airlines’ta çalışan Lake’in, içkileri gizlice uçağa soktuğu ve kabin arkasında art arda içtiği belirlendi.

Savunma avukatı Ben Lansbury, müvekkilinin son dönemde yalnızlık ve yas duygusuyla baş etmeye çalıştığını belirterek, “Sakinleşmek için içti, sonrasında ne olduğunu fark edemedi. Yaptığından derin pişmanlık duyuyor” ifadelerini kullandı.

"İÇİNDEN ALKOL KOKUSU YAYILIYORDU"

Paramedikler uçağa girdiğinde hostesin nefesinden alkol kokusu geldiğini ve tansiyonunun düştüğünü fark etti. Margit Lake, “alkollü şekilde havacılık görevini yerine getirmek” suçunu kabul etti ve iki yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Ancak mahkeme, uçuşta herhangi bir aksaklık yaşanmamış olması nedeniyle para cezasıyla yetindi. Hakim Tony Delliston, “Hapishaneye girmeyeceksiniz. Bu durumu mali bir ceza ile sonuçlandırıyoruz,” diyerek kararı açıkladı.

Lake, mahkeme tarafından 1.461 sterlin para cezası, 584 sterlin mağdur katkı payı ve 85 sterlin mahkeme masrafı ödemeye mahkûm edildi. 26 yıllık kariyerini bir gecede sona erdiren hostes, olayın ardından istifa ederek havacılık kariyerine veda etti.