Bir yolcunun menünün fotoğrafını paylaşmasıyla başlayan tartışmada, listede “köpek maması” ifadesinin yer alması dikkat çekti. Menüde aslında bamyanın bulunduğu, ancak İngilizceye yanlış çevrildiği ortaya çıktı.

YANLIŞ ÇEVİRİ PAHALIYA MAL OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, kullanıcıların esprili yorumlarına neden oldu. “Ekonomi sınıfına yerli köpek maması veriliyorsa, business class yolcularına ithal olanı düşer” şeklindeki paylaşımlar çok sayıda beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA ESPRİLER YAĞDI

Bir başka kullanıcı, “Business class menüsünde %96 hava ile kurutulmuş organik sığır eti içeren ithal köpek maması beklerdim” sözleriyle dalga geçti. Çoğu kişi bunun açık bir çeviri hatası olduğunu vurgularken, bazıları ise menünün orijinal Çince versiyonunu görmek istedi. Bazı kullanıcılar ifadenin sosisli sandviç ya da başka bir yemek türüne gönderme yapmış olabileceğini ileri sürdü.