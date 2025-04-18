Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) İstanbul’a sefer yapan AJet’e ait VF-164 sefer sayılı uçakta, kalkışın ardından bir yolcu elektronik sigara içti. Kabin ekibinin tüm uyarılarına rağmen sigara içmeye devam eden yolcu, durumu kaptan pilota bildiren ekip sayesinde uçuş sonrası polis müdahalesiyle karşılaştı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş hazırlığı sırasında pilot, kuleyle telsiz bağlantısı kurarak polis talebinde bulundu. Telsiz konuşmalarında, “Efendim uçağa polis rica etmiştik... Uçakta sigara içti efendim... Arka taraflarda oturuyor...” ifadeleri yer aldı.
KARA LİSTEYE ALINDI
Polis ekipleri, elektronik sigara içen yolcuyu uçaktan indirerek hakkında tutanak tuttu. Yolcu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) bildirilirken, havayolu firması tarafından 1 ay süreyle kara listeye alındı.
Öte yandan SHGM, uçak içinde duman çıkaran cihaz veya tütün mamulü kullanan yolculara 19 bin 668 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.