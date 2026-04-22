Bir havayolu şirketi, uzun mesafeli uçuşlarda yolcu konforunu artırmak amacıyla dikkat çekici bir yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Planlamaya göre bazı uçaklara “uyku kapsülleri” yerleştirilecek. Bu sistem sayesinde yolcular, yolculuk boyunca uzanarak dinlenme ve uyuma imkanı bulabilecek.

Geliştirilen uyku kapsüllerinin, uçak içindeki dar alanı en verimli şekilde kullanacak biçimde tasarlandığı belirtiliyor. Yatak benzeri düzeneklerin yer alacağı bu bölümler, yolcuların temel konfor ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. Uygulamanın özellikle uzun süren kıtalararası uçuşlarda kullanılması planlanıyor. Bu doğrultuda kabin içi yerleşimlerin de yeniden düzenlenmesi gündemde.

HAVACILIKTA REKABET KIZIŞABİLİR

Son yıllarda havayolu şirketlerinin yolcu deneyimini iyileştirmeye yönelik farklı projelere ağırlık verdiği görülüyor. Uyku kapsülleri de bu yenilikçi yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan uygulamanın bilet fiyatlarına nasıl yansıyacağı ve tüm yolcular için erişilebilir olup olmayacağı ise bilinmiyor.