Air India’nın Londra Heathrow Havalimanı’ndan 23 Haziran’da kalkan AI-130 sefer sayılı Mumbai uçağında, uçuş sırasında 5 yolcu ve 2 kabin görevlisinde mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri görüldü.
Yaklaşık 9 saat süren uçuşun ardından Mumbai’ye güvenli şekilde iniş yapan uçakta, rahatsızlık yaşayan yolcular için önceden havalimanı sağlık ekipleri bilgilendirildi. İniş sonrası 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan yolcuların durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde taburcu edildiklerini açıkladı.
Başlatılan ön soruşturmada olayın en güçlü sebebinin gıda zehirlenmesi olduğu belirtildi. Uçuş sırasında verilen yemeklerin laboratuvar incelemesine alındığı bildirildi.