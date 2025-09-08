Tatilcilerin uzun uçak yolculuklarının ardından ilk yaptığı şeylerden biri sıcak bir duş almak. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek sağlık risklerine dikkat çekiyor.

Uçak kabinindeki düşük nem, cildin kurumasına yol açıyor. İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, uçuş sonrası alınan sıcak duş bu kuruluğu artırarak cildin doğal yağlarını yok ediyor. Uzmanlar, “Cilt uçuş sırasında zaten nemsiz kalıyor. Sıcak su, doğal koruma bariyerini bozarak kuruluğu daha da şiddetlendiriyor” açıklamasını yaptı.

DOLAŞIM SORUNLARINI TETİKLEYEBİLİR

Uzman Andy Ellis, sıcak suyun kan damarlarını genişlettiğini ve bunun uçuş sırasında oluşan şişlikleri artırabileceğini söyledi ve şunları ekledi:

“Sıcak duş, dolaşımı olumsuz etkileyebilir. Uçuş sonrası şişlikleri artırarak dolaşım sorunlarına yol açabilir.”

Ellis, yolculara sıcak yerine ılık ya da serin duş almalarını tavsiye etti.