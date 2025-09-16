Tokyo’da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nda sırıkla atlamada 6.30 atlayarak bu branşta 14. Dünya rekorunu kıran İsveçli Arland Duplantis’in kazancı ortaya çıktı.

LAKABI MONDO, GÖZÜ USAİN BOLD’UN TAHTINDA

Ülkesined “Mondo” kalabı ile anılan İsveçli Milli atlet Armand Duplantis , dünya atletizminin evrensel yıldızı rolüne en çok yaklaşan sporcu oldu. Kırdığı rekorlar ve başarılarla ünlü sprinter Jamaikalı Usain Bold’dan sonra en çok konuşulan isim olan Duplantis üst üste kırdğı dünya rekorları ve kazandığı altın madalyalarla dünya atletizminin zirvesine yerleşti.

Şubat 2020'de ilk kez dünya rekoru sahibi olduğundan beri, kendi en iyi performansını Tokyo ile birlikte 14 kez yenildi.

TOKYO’DA 170 BİN DOLAR ALACAK

Stockholm'deki Diamond League'de birincilik için 20.000 dolar ve dünya rekoru için 50.000 dolar alan Duplantis, şimdi Tokyo'da altın için 70.000 dolar ve rekor için 100.000 dolar daha alacak .

26 yaşındaki Duplantis uluslararası salon atletizm serisi (Dünya Salon Turu) karşılaşmalarında beş kez , Diamond League serisi karşılaşmalarında dört kez ve Dünya Salon, Dünya Açık ve Olimpiyat Oyunları olmak üzere üç büyük şampiyonada bir kez dünya rekoru kırdı.

Duplantis’in bugüne kadar kırdığı dünya rekorları karşısında aldığı para ödülünün 650 bin dolar olduğu açıklandı.

SPONSORLUK ANLAŞMALARIDA VAR

Ödül parasına ek olarak , Duplantis seviyesindeki sporcular bir yarışmaya her katılımları için bir katılım ücreti talep ediyor ; görünüşe göre ülkesini temsil ettiği büyük etkinlikler için aynı şey geçerli değil. Katılım ücretleri bilinmiyor, ancak katılım başına kesinlikle birkaç bin avro. Ayrıca, en büyükleri Puma ve Redbull ile olan sponsorluk sözleşmelerinden de para alıyor .

MARKA DEĞERİ 5 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Duplantis, inanılmaz yarış performanslarının yanı sıra otobiyografik bir belgesel yayınladı, kendi en iyi kapalı alan yarışını (Mondo Classic) sürdürdü ve yakın zamanda kendi şarkısını yayınlayarak marka değerini birçok yönden güçlendirdi. Kazancı hakkında çok fazla şey bilinmemekle birlikte, önceki yıllarda yıllık net değerinin 5 milyon dolar olduğu belirtildi.