İstanbul'da oynanan amatör futbol maçında ilginç anlar yaşandı… Karşılaşma devam ederken alçaktan uçan martı sert şekilde gelen topun hedefi oldu. Bir anda sahaya düşen ve hareketsiz kalan martı için hakem oyunu durdurdu. Yerde cansız yatan kuşa ilk müdahaleyi saha içindeki oyuncular yaptı. Martının kalbinin durduğunu fark eden sporcular kuşa kalp masajı uygulamaya başladı. Kalp masajından sonra martı tekrardan kanat çırpmaya başladı. Müdahale sonrası kuşun yeniden hareket etmeye başlaması tribünlerden alkış aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

