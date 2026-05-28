Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, yakında başlıyor.

Her yıl Ankara’da düzenlenen festivalde, ulusal ve uluslararası kadın yönetmenlere ait kısa, uzun ve belgesel filmler gösteriliyor.

Gösterimler; paneller, söyleşiler, atölyeler gibi etkinliklerle destekleniyor. Bu anlamlı etkinlik; kadın hikayelerinin sesi olmayı ve sinema aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği söylemini yaymayı amaçlıyor.

‘Çiçek mi dediniz?’

Bu yıl 29’uncu kez düzenlenecek olan festival, ‘Çiçek Mi Dediniz?’ sloganıyla dikkat çekiyor…

Neden mi bu slogan?

Çünkü Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ürün Güner, kadınlara yönelik “çiçek” benzetmelerinin aslında bir “iltifatla susturma” girişimi olduğunu belirterek, şöyle diyor:

“Hayır bayım, biz çiçek değiliz. Bu çiçek benzetmelerinizin tipik bir ‘iltifatla susturma’ girişimi olduğunun farkındayız. Bunu sembolik bir şiddet, açık bir ayrımcılık ve bir hak ihlali olarak görüyoruz. Sizin nazik görünen cinsiyetçiliğinizin sunduğu iltifatlar yerine, yasaların sunduğu ‘hak’ kavramını koyuyor; eşitliği ve özgürlüğü seçiyoruz.”

Çankaya, Etimesgut ve Mamak belediyesi temsilcileri de festivalin sadece bir sanatsal etkinlik değil, aynı zamanda kadınların görünürlüğünü artıran bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ediyor.

47 film gösterilecek

Festival, 2-7 Haziran tarihleri arasında Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Programda, Türkiye dahil 23 ülkeden 47 film gösterilecek.

Direniş öyküleri

Festivalin Program Direktörü Alin Taşçıyan, seçkide “yılgınlık” yerine “kararlı bir mücadele ruhu” barındıran filmlere yer verdiklerini açıkladı.

Yeşim Ustaoğlu’nun “Kuru Taşın Başı” belgeselinin Ankara prömiyeri festival kapsamında yapılırken; Gözde Kural’ın Afganistan’daki umut dolu arayışı perdeye taşıyan “Cinema Jazireh” filminin de yarışma seçkisinde izleyiciyle buluşacağını paylaştı. Festivalde, Afganistan’dan Pakistan’a, İspanya’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir coğrafyanın direniş öyküleri beyaz perdeye yansıyacak.