Belce Örü Erçin

İŞÇİ kesimin yer almayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta toplanması beklenirken asgari ücrete dair beklentiler de netleşiyor. Bu doğrultuda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da 2026 yılı için asgari ücret taleplerini açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin temel meselesinin geçim derdi olduğu yinelendi, sendikalaşmanın önemine vurgu yapıldı. Toplantıda, asgari ücretin Türkiye’de ortalama ücret haline geldiği ve çalışanların yarısını doğrudan etkilediği hatırlatıldı. Çerkezoğlu, işçilerin alım gücündeki kayıpların giderilmesi gerektiğini, asgari ücretin insanca yaşanacak düzeye yükseltilmesi şart olduğunu ifade etti.

2025’TE KAYIP 50 BİN TL

Asgari ücretin yılda en az iki kez güncellenmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Yıl sonunda asgari ücretteki kayıp 7 bin 471 TL’ye yükselecek. İşçinin 2025 yılı boyunca yaşanan kaybı 50 bin TL’yi aşacak, asgari ücretin satın alma gücü 14 bin liralara gerileyecek. 2026 asgari ücreti belirlenirken bu kayıpların giderilmesi şarttır.” Çerkezoğlu, asgari ücret artışında Kişi Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artışının önemli bir ölçü olması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, “Asgari ücret kişi başı gelirin yüzde 60’ından az olmamalı” dedi.

Başkan ayrıca iki kişinin çalıştığı bir hanede, yoksulluk sınırı kadar ücret alınması gerektiğini vurguladı. Bu hesap en az 45 bin liraya tekabül ediyor.

Çerkezoğlu, ‘hedeflenen enflasyon kadar ücret artışı’ dayatmasının da kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Enflasyonda hedef en son 2009’da tutturuldu” ifadesini kullandı.

5 Aralık’ta eylem var

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu,, asgari ücretin sadece masada belirlenmediğini, işyerlerinden alanlara kadar uzanan bir mücadele gerektirdiğini vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işlevsizliğine işaret eden Çerkezoğlu, 2026 yılı görüşmelerinin de “yapılmış gibi yapılacağını” belirtti. Çerkezoğlu, antidemokratik olması nedeniyle komisyon masasında yer almadıklarını belirtirken işçilere çağrıda bulundu ve onları sendikalı olmaya davet etti. Eylem takvimine ilk olarak 5 Aralık Cuma günü Kocaeli’nde başlayacaklarını ifade etti.