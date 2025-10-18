Evden yemek getiren öğrenciler ise hem yemekhanede hem de sınıflarda yemek yiyemiyor. Bu nedenle yemek saatlerinde okul bahçesi, kaldırım kenarları ve banklar öğrencilerin yemek alanına dönüşüyor.

Bir öğrenci, yaşadıkları durumu şu sözlerle dile getirdi:

“Evden getirdiğimiz yemekleri yemekhanede yememize izin verilmiyor. Sınıfta da oturamıyoruz. Sadece ücretli yemek alanlar içeri girebiliyor. Yağmur yağdığında bazen sınıflara alıyorlar ama çoğu zaman dışarıda yemek zorundayız.”

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren veliler, özellikle yağmurlu ve soğuk havalarda çocuklarının zor durumda kaldığını belirtti. Bir veli, “Herkesin okuldan yemek alma imkânı yok. Çocuklarımız kaldırım kenarlarında, taşların üzerinde yemek yiyor. Bu hem sağlık hem güvenlik açısından riskli” dedi.

Aileler, evden yemek getiren öğrencilerin de yemekhaneyi kullanabilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.