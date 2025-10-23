App Store ve Google Play'deki özellikle yapay zeka, fotoğraf düzenleme, fitness, müzik veya dil öğrenme kategorilerindeki birçok popüler uygulama, "7 gün ücretsiz dene" seçeneğiyle dikkat çekiyor. Kullanıcı, bu deneme süresini başlatmak için "ücretsiz" seçeneğe dokunduğunda aslında ödeme bilgilerini de sisteme tanımlamış oluyor.

Bir hafta içinde bu üyelik iptal edilmediği takdirde uygulama otomatik olarak 1 aylık veya doğrudan 1 yıllık abonelik ücretini çekiyor. Bu ücret bazı uygulamalarda binlerce liraya kadar çekiyor.

BU ZAAFINIZI KULLANIYORLAR

Siber güvenlik uzmanları, bu yöntemin çoğu uygulama özelinde bilinçli bir strateji olduğuna dikkat çekiyor:

"Şirketler, insanların ücretsiz deneme süresini iptal etmeyi unutacağını biliyor. Bu, yasal görünümlü ama psikolojik olarak tasarlanmış bir tuzaktır."

Özellikle otomatik yenileme kutucuğu küçük puntolarla gösteriliyor, iptal etme seçeneği ise menüler arasında gizleniyor.

SÜRESİNİ KAÇIRIRSANIZ YANDINIZ...

Birçok uygulama, ilk bakışta "aylık üyelik 100 TL" gibi görünse de, deneme süresi bitince kullanıcıyı otomatik olarak "yıllık 1.200 TL'lik plana" geçiriyor.

Bazıları iptal edilmediği sürece her yıl otomatik olarak yenileniyor.

Üstelik kullanıcılar, "deneme süresi dolmadan" iptal etmezse bu ücretin iadesini alamıyor. Tüketici derneklerine göre son yıllarda bu tür şikayetlerin sayısı hızla artıyor.

HEMEN ABONELİKLERİNİZİ KONTROL EDİN

Kullanıcıların bu tuzaktan korunması için zaman zaman abonelik ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor.

Android (Google Play) kullanıcıları için:

- Google Play Store uygulamasını açın.

- Sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun.

- "Ödemeler ve abonelikler" → "Abonelikler" menüsüne girin.

Burada aktif tüm abonelikleri görebilir, iptal etmek istediklerinizi seçebilirsiniz.

iPhone (iOS) kullanıcıları için:

- Ayarlar (Settings) menüsünü açın.

- En üstteki Apple Kimliğinize dokunun.

- Açılan ekrandan "Abonelikler" (Subscriptions) seçeneğini seçin.

- Aktif olan uygulamaları görüntüleyebilir ve iptal edebilirsiniz.

Bu adımlarla kullanıcılar, farkında olmadan yenilenen ücretli üyelikleri tespit edip deneme süresi bitmeden iptal etme şansına sahip oluyor.