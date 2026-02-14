Yaşlılar, şehit yakınları ve gaziler gibi ücretsiz seyahat hakkına sahip vatandaşları taşıyan toplu ulaşım araçlarına sağlanan gelir desteğinde artışa gidildi. İki bakanlığın ortak çalışmasıyla yapılan düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte destek ödemeleri yüzde 30 oranında artırıldı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ÖDEME 8 BİN 73 TL OLDU

Yapılan değişiklik kapsamında, İstanbul ve Ankara’da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir araç için ödenen aylık destek 6 bin 210 TL’den 8 bin 73 TL’ye çıkarıldı.

Diğer büyükşehir belediyelerinde faaliyet gösteren araçlar için ödeme tutarı 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye yükseltildi.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise destek miktarı 3 bin 726 TL’den 4 bin 844 TL seviyesine çıkarıldı.

ÖZEL DENİZYOLU ARAÇLARI DA KAPSAMA ALINDI

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti sunan özel denizyolu ulaşım araçlarına verilen aylık destek de artırıldı. Buna göre söz konusu araçlara yapılan ödeme 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye yükseldi.