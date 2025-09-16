Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yıla ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde yoksulluk oranı yüzde 21,7 oldu. Yüksek enflasyonun etkisiyle özellikle dar gelirli kesimler zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, raporda öne çıkan veriler dikkat çekti.

EN YOKSUL ŞEHİRLER AYNI BÖLGEDE YER ALIYOR

Araştırmada, TR82 bölgesi Türkiye’nin en yoksul bölgesi olarak belirlendi. Bu bölgeyi oluşturan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri, ülkenin en yoksul şehirleri arasında ilk üç sırada yer aldı.

İSTANBUL'DA YOKSULLUK ARTIYOR

Türkiye’nin ekonomik merkezi olan İstanbul, yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle en yoksul bölgelerden biri olarak öne çıktı. TR10 bölgesi olarak sınıflandırılan İstanbul, yoksulluk oranı bakımından ilk sıralarda yer aldı. Yine TRA2 bölgesinde bulunan Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan da yüzde 21,7’lik oranla yoksulluğun yoğun görüldüğü iller arasında yer aldı.

EN AZ YOKSUL İLLER GÜNEYDOĞU'DA

Araştırmaya göre, yoksulluğun en düşük seviyede olduğu bölgeler ise Güneydoğu illeri oldu. Yüzde 10,4 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’in oluşturduğu TRC1 bölgesi ilk sırada yer alırken, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’in dahil olduğu TRC3 bölgesi yüzde 12,9 oranıyla ikinci sırada bulundu. Şanlıurfa ve Diyarbakır illerini kapsayan TRC2 bölgesinde de yoksulluk oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı.

DEPREM BÖLGELERİNDE VERİ TOPLANAMADI

6 Şubat depreminden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin bulunduğu TR63 bölgesi için ise saha çalışması yapılamadığı için yoksulluk oranına dair sonuçlar rapora yansıtılamadı.