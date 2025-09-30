İktidarın yerli ve milli diyerek gündeme getirdiği üç önemli yatırım, KAAN, ALTAY ve TOGG yerli ve milli çıkmadı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan “Tam bağımsızlığın yolu, kendi uçağını ve esas olarak motor teknolojisini geliştirmekten geçiyor’’ dedi. Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç da “Seçim vaadi olarak kamuoyuna algı yaratmak için yanlış bilgi vermek bu gerçekliği ortadan kaldırmıyor” açıklaması yaptı. İktidarın yerli ve milli çıkmayan üç projesi şöyle:

KAAN: F-16’ların yerini alacağı söylenen KAAN’ın motorunun ABD’den alınacağı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklaması üzerine ortaya çıktı. Motorların lisansı ABD tarafından durduruldu, üretimi de yapılamıyor. Motoru olmayan KAAN’ı üretimi de yapılamıyor.

TANK YAYA KALDI

ALTAY: Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası, 25 yıllığına ve 50 milyon dolar yatırım yapacağı vaadi ile Katar’a verilince bizim tank yaya kaldı. Yerli denilen Altay tankının motorunun Almanlardan alınacağı, Almanya’nın motoru vermemesi üzerine ortaya çıktı.

TOGG: Yerli ve milli denilerek piyasaya çıkarılan, bakanlara da makam aracı olarak verilen TOGG’un motorunun da da Alman Bosch olduğu ortaya çıktı. Bataryası Çinli Siro, entegrasyonu Alman Edag, şasi sisteminin İngiliz Mira ve tasarımı İtalyan Prinfarina.

MOTORSUZ UÇAKLAR SATILIRKEN YÜZLER GÜLÜYORDU

Endonezya’ya uçak satışı 26 Temmuz 2025’te gerçekleşti. İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Genel müdür KAAN için, ‘Çift motorlu ve F-35’ten bir tık önde’ demişti

Türkiye ABD’ye F-35 uçağı almak için tam 1.4 milyar dolar ödedi ancak, son ABD ziyaretinden de uçaklar için bir umut çıkmadı. F-16’ların modernizasyonu da belirsizliğini koruyor. KAAN ise uçamıyor, çünkü motoru yok. Oysa çok değil henüz 3.5-4 ay önce TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu KAAN için övgü dolu sözler etmiş, “F-35’ten daha ileri bir uçak” demişti. Bir gazeteci Demiroğlu’na, “Bir F-35 ile Kaan karşılaşsa ne olur?” diye sormuş, şu karşılığı almıştı:

RADARI DA DAHA İYİ

- İnşaallah böyle bir şey olmaz da F-35 güzel bir uçak. Kaan ondan bir tık daha önde. F-35 tek motorlu, KAAN iki motorlu. KAAN’ın görünmezlik özelliği bir tık ileride. KAAN’ın 180-200 km’lik radarı da F-35’ten daha iyi.

- Biz istediğimiz zaman istediğimiz yerde istediğimiz hedefe kendimizi korumak amaçlı olmak şartıyla kullanabiliriz. F-35’te de bunu yapma ihtimaliniz bu kadar yok.

- Bizimki iki motorlu olduğu için daha hızlı, aynı veya çok benzer görünmezlik özelliklerine sahip.